المنتدى الإنساني يدين استهداف طيران التحالف لمقره ويدعو الأمم المتحدة للتحقيق [08/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:

قال المنتدى الإنساني-اليمن إن مقر المنظمة تعرض مساء الثلاثاء الماضي للقصف من قبل طيران التحالف جراء الغارة التي استهدفت الحي السكني المجاور للمنتدى في منطقة حدة بالعاصمة صنعاء.



ودعا المنتدى في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الأمم المتحدة من خلال المبعوث الدولي ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن إلى فتح تحقيق جدي ومستقل حول الحادثة واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة وامن المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.



وعبر البيان عن الأسف جراء تعرض المنتدى الإنساني لقصف جوي أدى إلى تدمير بنيته التحتية وتدمر مقره الرئيسي في العاصمة صنعاء وتعرض كافة وثائقه وممتلكاته للتلف شبة التام بالإضافة إلى تعرض المخازن الملحقة للمقر والتي كانت مليئة بالمواد والمساعدات الصحية للتلف بشكل شبة كامل أيضا.



وأكد البيان أن هذا الاستهداف لمكتب المنتدى الإنساني –اليمن يعد انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني.



وأشار البيان إلى أن هذا الاستهداف يهدد الوضع الإنساني في اليمن بمزيد من التفاقم ويزيد من معاناه اليمنيين ويقف عائقا أمام عمل المنظمات الدولية والمحلية في القيام بدورها الإنساني ويعد سابقة خطيرة تستهدف إعاقة جهود الإغاثة والعمل الإنساني في اليمن بشكل صريح.



ولفت إلى أن هذا الإعتداء جعل العاملين في المجال الإنساني يشعرون بعدم الأمان مما يدفعهم للتخلي عن واجبهم الإنساني.



ودعا المنتدى كافة المنظمات الدولية ووسائل الإعلام المحلية والدولية إلى زيارة مقر المنتدى الإنساني في العاصمة صنعاء ونقل الصورة واضحة وشفافة إلى العالم.



وطالب المنظمات المحلية والدولية العاملة في اليمن إلى التضامن مع المنتدى الإنساني وإدانة هذا الاعتداء والتصرف غير المسؤول ضد المنتدى والوقوف بجدية أمام هذا الاعتداء والضغط على المجتمع الدولي لتوفير الحماية للمنظمات العاملة في اليمن.



وأكد البيان أهمية إلتزام هذه القوى بعدم التعرض للعاملين في المجال الإنساني وحمايتهم ومؤسساتهم من أي استهداف قد يؤثر على عملها وأداءها الإغاثي والإنساني.



ويعتبر المنتدي الإنساني شبكة كبيرة من المنظمات يتكون من أكثر من 20 عضوا من المنظمات المحلية في اليمن وأكثر من 250 منظمة شريكة على مستوى الجمهورية اليمنية.



كما أن المنتدى شريك أساسي لصندوق الدعم الإنساني التابع للأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية في العالم وكان له دور رائد في إيصال المساعدات الإغاثية إلى الكثير من المناطق المتضررة في اليمن، كما كان له أيضا الريادة في مواجهة انتشار الأوبئة والأمراض كالدفتيريا والكوليرا وفي مجال الإيواء وتقديم التدخلات الإنسانية المنقذة للحياة في كثير من مناطق اليمن.

سبأ