ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 08 - يونيو - 2018 الساعة 03:14:37ص
السيد عبد الملك الحوثي يدعو للحضور المشرف في فعاليات يوم القدس العالمي
دعا قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي جماهير الشعب اليمني إلى الحضور المشرف والكبير في صنعاء والحديدة غدا الجمعة ومختلف الفعاليات في المحافظات إحياء ليوم القدس العالمي، للتعبير عن حرية وأصالة ومبدئية الشعب اليمني ووفائه لقضايا أمته الكبرى.
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يُحاصر المصلى القبلي
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك، وحاصرت المصلى القبلي، وذلك تزامنًا مع سماح شرطة الاحتلال لعشرات المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
إستقرار أسعار الذهب عند 1293 دولار للاوقية
إستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين عند 1293 دولار للاوقية في الوقت الذي أضعفت فيه المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم تأثير توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.
المنتخب الوطني يتراجع تسعة مراكز في تصنيف الفيفا لشهر يونيو
تراجع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تسعة مراكز في التصنيف العالمي للمنتخبات لشهر يونيو الجاري الصادر اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
آخر الأخبار:
عملية نوعية تستهدف مواقع مرتزقة العدوان بجبهة نهم
توزيع 300 سلة غذائية للفقراء والنازحين وذوي الاحتياجات الخاصة بذمار 
محافظ ذمار يطلع على نشاط مخبز ذمار الخيري
وزارة الخدمة تهيب بالجهات إرسال ممثليها لاستلام كشوفات الموظفين الذي تم معالجة أوضاعهم
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
توزيع ملابس ومستلزمات لنزيلات الإصلاحية المركزية بصنعاء
[08/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:
وزعت منظمة بلدنا للإغاثة والتنمية المستدامة أمس ملابس ومستلزمات ومواد غذائية للنزيلات بالإصلاحية المركزية بصنعاء. 

وأوضحت رئيسة المنظمة بشرى مفضل أن توزيع الملابس والمستلزمات على النزيلات يأتي في إطار برامج وأنشطة المنظمة الخيرية والإنسانية بهدف تعزيز التكافل الإجتماعي خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد لتخفيف معاناة المحتاجين.

وأكدت اهتمام المنظمة بأوضاع النزيلات ورعايتهن. 

 فيما دعت أماني الكبسي في محاضرات توعوية، النزيلات إلى الرجوع إلى هدي القرآن والصبر لأصلاح أحوالهن.
سبأ
  المزيد من (محلي)
عملية نوعية تستهدف مواقع مرتزقة العدوان بجبهة نهم
توزيع 300 سلة غذائية للفقراء والنازحين وذوي الاحتياجات الخاصة بذمار 
محافظ ذمار يطلع على نشاط مخبز ذمار الخيري
وزارة الخدمة تهيب بالجهات إرسال ممثليها لاستلام كشوفات الموظفين الذي تم معالجة أوضاعهم
المنتدى الإنساني يدين استهداف طيران التحالف لمقره ويدعو الأمم المتحدة للتحقيق
الملتقى الإسلامي يدعو للمشاركة في يوم القدس العالمي
صاروخ زلزال2 وقصف مدفعي يدك تجمعات المرتزقة العدوان بصحراء الأجاشر
أمسية تناقش الواقع الصيدلاني في ظل انتشار الدخلاء على المهنة
الجيش واللجان يتمكنون بعملية خاطفة من استكمال تحرير مديرية المتون بالجوف
أمسية رمضانية لمكتب الصحة في المحويت
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 14 غارة على محمية برع بالحديدة
[07/يونيو/2018]
طيران العدوان يستهدف منازل ومزارع المواطنين في عدة محافظات
[07/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية سحار بصعدة
[06/يونيو/2018]
طيران العدوان يستهدف بغارة منزل مواطن بمديرية عبس بحجة
[06/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على محافظة الحديدة
[06/يونيو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by