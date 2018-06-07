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توزيع ملابس ومستلزمات لنزيلات الإصلاحية المركزية بصنعاء
[08/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:
وزعت منظمة بلدنا للإغاثة والتنمية المستدامة أمس ملابس ومستلزمات ومواد غذائية للنزيلات بالإصلاحية المركزية بصنعاء.
وأوضحت رئيسة المنظمة بشرى مفضل أن توزيع الملابس والمستلزمات على النزيلات يأتي في إطار برامج وأنشطة المنظمة الخيرية والإنسانية بهدف تعزيز التكافل الإجتماعي خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد لتخفيف معاناة المحتاجين.
وأكدت اهتمام المنظمة بأوضاع النزيلات ورعايتهن.
فيما دعت أماني الكبسي في محاضرات توعوية، النزيلات إلى الرجوع إلى هدي القرآن والصبر لأصلاح أحوالهن.
سبأ