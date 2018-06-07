السيد عبد الملك الحوثي يدعو للحضور المشرف في فعاليات يوم القدس العالمي دعا قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي جماهير الشعب اليمني إلى الحضور المشرف والكبير في صنعاء والحديدة غدا الجمعة ومختلف الفعاليات في المحافظات إحياء ليوم القدس العالمي، للتعبير عن حرية وأصالة ومبدئية الشعب اليمني ووفائه لقضايا أمته الكبرى. مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يُحاصر المصلى القبلي اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك، وحاصرت المصلى القبلي، وذلك تزامنًا مع سماح شرطة الاحتلال لعشرات المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. إستقرار أسعار الذهب عند 1293 دولار للاوقية إستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين عند 1293 دولار للاوقية في الوقت الذي أضعفت فيه المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم تأثير توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر. المنتخب الوطني يتراجع تسعة مراكز في تصنيف الفيفا لشهر يونيو تراجع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تسعة مراكز في التصنيف العالمي للمنتخبات لشهر يونيو الجاري الصادر اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).