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المجد يتأهل إلى نهائي بطولة الشهيد الصماد لكرة القدم بصنعاء
[08/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:
حجز فريق المجد البطاقة الأولى في نهائي بطولة الشهيد الرئيس صالح الصماد الرمضانية الأولى لكرة القدم لفئة الكبار المقامة منافساتها على ملعب المدرسة الفنية بالعاصمة صنعاء.
جاء تأهل فريق المجد للنهائي عقب فوزه في لقاء نصف النهائي الأول على نظيره مركز العلوم والتقنية بهدفين دون رد سجلهما في الشوط الثاني محمد الثلاياء وإسماعيل نهشل.
ويتصدر ترتيب هدافي البطولة حتى دور نصف النهائي لاعبي فريق المجد شهاب النزيلي وإسماعيل نهشل بأربعة أهداف لكل منهما.
وفي فئة الشباب أقيمت مباراتين أسفرت الأولى عن التعادل الإيجابي بين فريقي جمعية شباب حجر والفجر بأربعة أهداف مقابل أربعة، فيما احتسبت نتيجة المباراة الثانية لصالح فريق الهلال بثلاثة أهداف مقابل لاشيء لعدم حضور فريق الاتحاد ملعب المباراة.
سبأ