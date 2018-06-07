الملتقى الإسلامي يدعو للمشاركة في يوم القدس العالمي [08/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:

دعا الملتقى الإسلامي جماهير الشعب اليمني إلى الحضور والمشاركة الواسعة في المسيرة الجماهيرية عصر اليوم الجمعة بالعاصمة صنعاء لإحياء يوم القدس العالمي.



واعتبر الملتقى في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إحياء يوم القدس العالمي هو من أجل إبقاء القضية الفلسطينية حية في وجدان الأمة العربية والإسلامية وحتى لا تنحرف بوصلة العداء عن العدو الصهيوني وتتوجه نحو البيت الإسلامي كما يراد لها من قبل أمريكا وربيبتها إسرائيل وعملائهم في المنطقة .



وأشار إلى أن إحياء هذا اليوم هو من أجل مواجهة كل مؤامرات الأعداء ضد الشعب الفلسطيني الذي تخلى عنه العالم وفي المقدمة زعماء الخيانة وهو يعاني الظلم والاضطهاد والتعسف والاحتلال.



وأكد البيان أن أحياء الشعب اليمني اليمني لهذه المناسبة في الوقت الذي هو يواجه عدواناً وحصاراً غاشماً، أكبر دلالة على مصداقية مواقفة وعمق ومتانة القضية الفلسطينية في وجدانه.



كما أكد الملتقى الإسلامي وقوف الشعب اليمني إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين المهجرين، والمحاصرين والمجوعين والمضطهدين، والأسرى القابعين في سجون الاحتلال من الفلسطينيين.

سبأ