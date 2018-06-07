أمسية تناقش الواقع الصيدلاني في ظل انتشار الدخلاء على المهنة [08/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:

ناقشت أمسية رمضانية بصنعاء الواقع الصيدلاني في ظل إنتشار ظاهرة الدخلاء على المهنة.



وتطرق الأمسية التي نظمتها نقابة ملاك صيدليات المجتمع بالتعاون مع المجلة الطبية، إلى الواقع الصيدلاني والتأثيرات على المهنة والوضع الصحي.



واستعرضت الأمسية التي حضرها نقيب النقابة الدكتور صيدلي عبدالماجد الفرح وأمين عام النقابة الدكتور صيدلي مطهر الفيل وممثلي عدد الصيدليات والشركات، أسباب ظهور دخلاء مهنة الصيدلة وتأثيرات ذلك الصحية والمعنوية على المريض ومهنة الصيدلة فضلا عن تأثيراتها الاقتصادية .



وأكدت الأمسية على أهمية دور التعليم في الحد من الدخلاء على مهنة الصيدلة وأهمية تعزيز دور الصيدلي في المجتمع فضلا عن أيجاد ثقافة مجتمعية لدى الصيادلة للمحافظة على المهنة.



وشددت على ضرورة تفعيل دور النقابة لحماية المهنة وتفعيل الدور الرقابي للنقابة والتنفيذي للجهات المسؤولة وتفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بمهنة الصيادلة.



واقر المشاركون في الأمسية تشكيل لجنة لمحاربة الدخلاء على المهنة ورفع مستوى الوعي الثقافي والمهني لدى الصيادلة بخطورة الدخلاء وتنظيم ندوات توعوية حول مخاطر وتأثيرات الدخلاء على الوضع الصحي ومهنة الصيادلة.

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