محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش واللجان يتمكنون بعملية خاطفة من استكمال تحرير مديرية المتون بالجوف







تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية في عملية خاطفة من استكمال تحرير كامل مديرية المتون بمحافظة الجوف من قوى العدوان ومرتزقته.



وأكد مصدر عسكري بوزارة الدفاع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية كبدوا قوى العدوان ومرتزقته بحسب المعلومات الأولية أكثر من خمسين قتيلا وعشرات الجرحى والأسرى وتدمير عتاد حربي متنوع في عدد من المخازن .



وأشار المصدر إلى أن العملية التي نفذتها وحدات محترفة من أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهة مزوية وأسفرت عن السيطرة عليها تعد استكمالا لتحرير كامل مديرية المتون.



كما أكد المصدر مصرع قائد مرتزقة العدوان في مزوية المدعو محمد مبخوت بن هضبان وعدد من قادة المجاميع وعشرات القتلى من الأفراد يتجاوز عددهم خمسين قتيلا وسقوط عدد كبير في الأسر بالإضافة إلى عشرات الجرحى الذين تركوا في مناطق الاشتباك.. لافتا إلى فرار بقية المرتزقة والانسحاب من المواجهة وارتباك وتشتت لبقية القوات التي حاولت الفرار في اتجاهات مختلفة .



وأوضح المصدر إن أبطال الجيش واللجان الشعبية اغتنموا عتادا حربيا متنوعا .. مؤكدا أن القصف المدفعي المبني على معلومات وإحداثيات دقيقة استهدف مخازن أسلحة قوات العدوان ومرتزقته ما أدى إلى إحترقها بالكامل.



وبين المصدر أن هناك تبادل للاتهامات بين المدعو هاشم الأحمر والمدعو العكيمي وتحميل كل طرف الأخر أسباب الهزيمة وانكسار قواتهم في زمن قياسي وكون اغلب القتلى والمواقع الذي تم السيطرة عليها كانت ضمن اللواء الذي كونته دول العدوان السعودي الأمريكي تحت مسمى لواء الأمل .



وأشار المصدر إلى أن وحدات التمشيط الميداني تقوم بملاحقة بقايا الغزاة والمرتزقة في المديرية ..لافتا إلى وجود حالة من الهلع والذعر والإرباك بمنطقة الحزم مركز المحافظة التي تبعد 18 كيلو متر عن مديرية المتون.

سبأ [08/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:سبأ