[08/يونيو/2018] المحويت - سبأ:
نظم مكتب الصحة بمحافظة المحويت أمسية رمضانية في مديرية الطويلة تحت شعار " يد تداوي من يحمي ويبني" بحضور المحافظ فيصل أحمد حيدر ومحافظ صنعاء حنين قطينة.
وفي الأمسية التي حضرها مندوب منظمة الصحة العالمية الدكتور جميل الأكحلي ونائب مدير مكتب الصحة الدكتور محمد الجمالي والكوادر الصحية بالمديرية والشخصيات الاجتماعية والمشائخ .. ثمن محافظ المحويت دور القطاع الصحي وجهوده وصموده في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضی رغم التحديات الناجمة عن استمرار العدوان والحصار.
ولفت إلى أهمية عقد الأمسيات الرمضانية للكوادر الصحية لتقييم الأداء والاطلاع علی الصعوبات وتبادل الآراء للتغلب علی التحديات والظروف الراهنة.
وتطرق المحافظ حيدر إلی الجهود التي تبذل لتحسين الخدمات الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والمنظمات وإيضاح التداعيات الكارثية التي تسبب بها العدوان والحصار علی أداء القطاع الصحي وشحة الإمكانات والعلاجات والمستلزمات الطبية.
وبين أن اليمن يمر بمرحلة استثنائية، ما يستلزم من الجميع الصبر ومواصلة الصمود والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لتخفيف معاناتهم.. حاثا الكوادر الطبية علی الاستمرار في الأداء وتحسين مستوی الخدمات الصحية وتعزيز الصمود وروح العمل لمواجهة كافة التحديات الماثلة .
واستعرضت كلمات القطاع الصحي الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي والمتمثلة بغياب الدعم وشحة إمكانات المستشفيات والمراكز الصحية لمواجهة الاحتياجات الصحية الضرورية والطارئة.
وناشدت الكوادر الصحية بالمحافظة المنظمات الدولية العمل علی تقديم الدعم لاستمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضی في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء العدوان والحصار.
كما دعت إلی رفع الحصار عن اليمن لإيصال الدواء والمستلزمات الصحية للمستشفيات.
سبأ