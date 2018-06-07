مناقشة الجوانب المتعلقة بتعزيز الصمود وتحسين الأداء الخدمي بريمة [08/يونيو/2018] ريمة - سبأ:

ناقش لقاء موسع بصنعاء أمس برئاسة محافظ ريمة فارس الحباري ضم عدد من وكلاء المحافظة وقيادات المكاتب التنفيذية والسلطة المحلية بالمديريات الجوانب المتعلقة بتعزيز الصمود في مواجهة العدوان وتحسين مستوى الأداء الخدمي وتنمية الموارد المالية.



وفي اللقاء الذي حضره رئيس التلاحم القبلي بالمحافظة الشيخ صلاح الضبيبي والمشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية، نقل المحافظ الحباري للحاضرين تهاني قائد الثورة والقيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى بخواتم شهر رمضان.



وأكد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد ومضاعفة الجهود بما يكفل تحسين مستوى الخدمات وتنمية الموارد المالية وجعل المصلحة العليا للوطن فوق كل الاعتبارات والانتماءات.



وعبر عن ثقته بتعاون قيادات المحافظة والسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والمديريات للنهوض بأوضاع المحافظة في مختلف المجالات ووضع المعالجات المناسبة لأي إشكاليات خاصة بأبناء المحافظة.



وأشار إلى ما تعانيه المحافظة من نقص في كثير من الخدمات لأسباب متراكمة منذ إنشائها.. مؤكدا ضرورة تعزيز الجهود لمعالجة الاختلالات لإيصال الخدمات للمواطنين في كافة المديريات خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.



وأشار الحباري إلى أهمية دور أبناء محافظة ريمة في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.. مثمنا تضحيات أبنائها وما قدموه من قوافل من الشهداء والغذاء في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية منذ بدء العدوان.



وشدد على أهمية استشعار الجميع للمسئولية الملقاة خاصة في ظل استمرار العدوان الهمجي على اليمن.. مؤكدا ضرورة مواصلة مشروع الرئيس الشهيد صالح الصماد "يد تحمي ويد تبني" خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.



ودعا المحافظ الحباري أبناء ريمة بمختلف توجهاتهم للمشاركة الفاعلة في الفعالية بمحافظة الحديدة بمناسبة اليوم العالمي للقدس.



فيما باركت قيادات وتنفيذي ومحلي ومشائخ ووجهاء المحافظة اختيار فارس الحباري محافظا لريمة.. مؤكدين بأنهم سيكونون عونا له والوقوف صفا واحدا في التصدي للعدوان ورفد الجبهات بالرجال والغذاء وتعزيز التكافل الاجتماعي.



وأشاروا إلى ضرورة تعزيز الجوانب الأمنية في المحافظة لإفشال المؤامرات الرامية لشق الصف الوطني وتمزيق النسيج الاجتماعي.. داعين المغرر بهم للعودة إلى جادة الصواب والعودة إلى مناطقهم.



كما أكدوا السير على درب الرئيس الشهيد الصماد والمضي في مشروعه يد تحمي ويد تبني.

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