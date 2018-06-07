[08/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:
دشنت جمعية الأقصى مشاريعها الرمضانية لهذا العام بحملة " للقدس عهدٌ ووفاء " .
وأوضحت جمعية الأقصى في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مشاريع الجمعية خلال الشهر الفضيل تتزامن مع الهجمة الصهيونية على القدس.
وأكدت الجمعية أهمية استمرار الدعم اليمني للأشقاء في فلسطين رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لتخفيف معاناة الفلسطينيين والإسهام في تثبيت قوافل الرباط المقدسية التي تدافع عن حرمة المسجد الأقصى خاصة في ظل التصعيد الصهيوني غير المسبوق بالانتهاك شبه المستمر لقدسية المسجد الأقصى وباحاته الشريفة.
ودعت الجمعية التجار ورجال المال والأعمال من أبناء الشعب اليمني إلى المبادرة في دعم الحملة لتوفير الدعم المطلوب للأيتام والأسر الفلسطينية الفقيرة وأهالي الأسرى والمعتقلين لتخفيف معاناتهم جرّاء سياسة الحصار والتضييق التي تمارسها قوات الاحتلال.
كما أكدت جمعية الأقصى أن دعم الشعب الفلسطيني في شهر رمضان يعيد الربيع إلى قلوب الصائمين والفرح إلى نفوس المحتاجين والبسمة إلى شفاه الصامدين الصابرين.
سبأ