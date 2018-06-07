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آخر تحديث: الجمعة، 08 - يونيو - 2018 الساعة 02:21:29ص
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أمسيتان بأرحب وبني مطر لإحياء ذكرى إستشهاد الإمام علي
[08/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:



نظم مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء بالتعاون مع المجلس المحلي بمديرية أرحب أمسية رمضانية لإحياء ذكرى إستشهاد الإمام علي كرم الله وجهه.

وفي الأمسية التي حضرها أعضاء المجلس المحلي والتربويين ومشائخ وأعيان المديرية .. أشار مديرا مكتبي التربية بالمحافظة هادي عمار والمديرية صدام العذري إلى أهمية استلهام الدروس من سيرة الإمام علي وشجاعته وزهده ومناصرته للدين الإسلامي.

ولفتا إلى أهمية إحياء هذه الذكرى في ظل تصعيد دول العدوان ومرتزقتها ، وأكدا ضرورة الاستمرار في رفد الجبهات بالرجال والغذاء وتعزيز الجبهة الداخلية والسير على درب الرئيس الشهيد الصماد .

ودعا عمار والعذري إلى المشاركة في مسيرة يوم القدس العالمي وإيصال رسالة للعدوان أن القدس ستبقى عربية إسلامية وعاصمة للدولة الفلسطينية.

إلى ذلك نظمت بمديرية بني مطر أمسية رمضانية لإحياء يوم القدس العالمي.

وأكدت الأمسية التي حضرها مدير المديرية عبداللطيف اللمذي وأعضاء المجلس المحلي والتربويين أهمية المشاركة في مسيرة يوم القدس العالمي لتجديد العهد تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأولى والمركزية للشعب اليمني.

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