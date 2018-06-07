محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية تناقش الأوضاع في المحافظات الجنوبية













ناقشت أمسية رمضانية لمحافظي المحافظات الجنوبية، الأوضاع في المحافظات الجنوبية ومعاناة المواطنين جراء الاحتلال والعدوان.





وتطرقت الأمسية التي ضمت محافظ عدن طارق سلام ولحج أحمد جريب وحضرموت لقمان باراس وسقطرى هاشم السقطري وشبوة علي الطمبالة والمهرة القعيطي علي والضالع حنين دريب وأبين أحمد غالب الرهوي، إلى عدد من الجوانب السياسية والاجتماعية بالمحافظات الجنوبية المحتلة ومعاناة أبنائها جراء الإنفلات الأمني .



واستعرضت الأمسية تداعيات الاحتلال والعدوان بالمحافظات الجنوبية خاصة بمحافظة عدن والذي أدى إلى تدني مستوى الخدمات الأساسية وتزايد أعمال القتل المنظم جراء إنتشار المليشيات المسلحة التابعة لقوى العدوان.



وحمل محافظو المحافظات الجنوبية، تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات مسؤولية الاغتيالات التي يتعرض لها أبناء هذه المحافظات .



وأكدوا تمسكهم الثابت بوحدة اليمن وأمنه واستقراره وسيادة أراضيه .. مشددين على ضرورة استمرار أبناء المحافظات الجنوبية في الصمود في مواجهة قوى العدوان والاحتلال وإفشال مخططاتها التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



وشددوا على ضرورة العمل مع كافة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية والقبيلة لمقارعة قوى الغزو والاحتلال الأمريكي السعودي الإماراتي بكل الوسائل المتاحة .



كما أكد محافظو المحافظات الجنوبية السير على درب ومشروع الرئيس الشهيد صالح الصماد تحت شعار " يد تحمي .. ويد تبني"، لبناء الدولة وتفعيل مؤسساتها.



واستنكروا الممارسات التعسفية التي يمارسها المحتل الإماراتي السعودي في تجنيد أبناء المحافظات الجنوبية والزج بهم في محارق الموت في مختلف الجبهات وجبهات ما وراء الحدود وزرع الفتنة بين أبناء المحافظات الجنوبية.



ودعا محافظو المحافظات الجنوبية، إلى المشاركة الفاعلة والاحتشاد لإحياء يوم القدس العالمي للتأكيد على وقوف الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني.



وكان محافظو المحافظات الجنوبية، استعرضوا الأوضاع في محافظة أرخبيل سقطرى جراء ما تعرضت له مؤخرا من عاصفة إعصارية وما خلفته من ضحايا وتدمير الممتلكات العامة والخاصة .



ودعا المحافظون الجميع إلى تقديم الدعم والمساهمة في إغاثة أبناء الأرخبيل لتخفيف معاناتهم وتجاوز ما خلفته العاصفة الإعصارية.



واستنكروا الانتهاكات التي يمارسها المحتل السعودي الإماراتي في محافظة أرخبيل سقطرى .. مشيدين بمواقف أبناء سقطري الشجاعة ودورهم في مناهضة الاحتلال وممارسته.

سبأ [08/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:وتطرقت الأمسية التي ضمت محافظ عدن طارق سلام ولحج أحمد جريب وحضرموت لقمان باراس وسقطرى هاشم السقطري وشبوة علي الطمبالة والمهرة القعيطي علي والضالع حنين دريب وأبين أحمد غالب الرهوي، إلى عدد من الجوانب السياسية والاجتماعية بالمحافظات الجنوبية المحتلة ومعاناة أبنائها جراء الإنفلات الأمني .واستعرضت الأمسية تداعيات الاحتلال والعدوان بالمحافظات الجنوبية خاصة بمحافظة عدن والذي أدى إلى تدني مستوى الخدمات الأساسية وتزايد أعمال القتل المنظم جراء إنتشار المليشيات المسلحة التابعة لقوى العدوان.وحمل محافظو المحافظات الجنوبية، تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات مسؤولية الاغتيالات التي يتعرض لها أبناء هذه المحافظات .وأكدوا تمسكهم الثابت بوحدة اليمن وأمنه واستقراره وسيادة أراضيه .. مشددين على ضرورة استمرار أبناء المحافظات الجنوبية في الصمود في مواجهة قوى العدوان والاحتلال وإفشال مخططاتها التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.وشددوا على ضرورة العمل مع كافة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية والقبيلة لمقارعة قوى الغزو والاحتلال الأمريكي السعودي الإماراتي بكل الوسائل المتاحة .كما أكد محافظو المحافظات الجنوبية السير على درب ومشروع الرئيس الشهيد صالح الصماد تحت شعار " يد تحمي .. ويد تبني"، لبناء الدولة وتفعيل مؤسساتها.واستنكروا الممارسات التعسفية التي يمارسها المحتل الإماراتي السعودي في تجنيد أبناء المحافظات الجنوبية والزج بهم في محارق الموت في مختلف الجبهات وجبهات ما وراء الحدود وزرع الفتنة بين أبناء المحافظات الجنوبية.ودعا محافظو المحافظات الجنوبية، إلى المشاركة الفاعلة والاحتشاد لإحياء يوم القدس العالمي للتأكيد على وقوف الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني.وكان محافظو المحافظات الجنوبية، استعرضوا الأوضاع في محافظة أرخبيل سقطرى جراء ما تعرضت له مؤخرا من عاصفة إعصارية وما خلفته من ضحايا وتدمير الممتلكات العامة والخاصة .ودعا المحافظون الجميع إلى تقديم الدعم والمساهمة في إغاثة أبناء الأرخبيل لتخفيف معاناتهم وتجاوز ما خلفته العاصفة الإعصارية.واستنكروا الانتهاكات التي يمارسها المحتل السعودي الإماراتي في محافظة أرخبيل سقطرى .. مشيدين بمواقف أبناء سقطري الشجاعة ودورهم في مناهضة الاحتلال وممارسته.سبأ