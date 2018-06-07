[08/يونيو/2018]
إب - سبأ:
أقيمت بمديريات العدين والحزم ومذيخرة بمحافظة إب أمسيات رمضانية خطابية وثقافية لإحياء ذكرى إستشهاد الإمام علي كرم الله وجهه.
وفي الأمسيات أشارت كلمات إلى المكانة الإمام علي كرم الله وجهه الجهادية .. لافتة إلى أن إستشهاد الإمام علي بسيف محسوب على الإسلام مثل نكبة حقيقية للأمة.
وشددت الكلمات على أهمية أن تدرك الأمة والأجيال القادمة حقيقة ارتباط الإمام علي وتحركه الجهادي ضد الطغاة وصبره على الحق وشجاعته في المواجهة.
ودعت الكلمات إلى التفاعل لإحياء يوم القدس العالمي غد الجمعة في مدينة الحديدة.
سبأ