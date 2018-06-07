عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ترامب يؤكد ان القمة مع زعيم كوريا الشمالية في موعدها واشنطن-سبأ:





أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن اجتماع القمة المقبل الذي سيجمعه بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة اصبحت جاهزة للانعقاد يوم 12 يونيو الجاري .



وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض قبيل بدء اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يزور واشنطن، "إن القمة باتت جاهزة تماما للانطلاق".. معربا عن توقعه بتمديدها لأكثر من يوم واحد.



وكان رئيس الوزراء الياباني قد قال، يوم أمس، إنه سيلتقي مع الرئيس ترامب قبيل القمة التاريخية التي ستجمعه مع كيم جونغ أون "للتنسيق من أجل دفع عجلة التقدم بشأن القضية النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وكذلك قضية المواطنين اليابانيين المحتجزين في كوريا الشمالية".



ويعد هذا الاجتماع بين ترامب وآبي هو الثاني من نوعه خلال أقل من شهرين، وهو يأتي قبيل القمة المرتقبة بين ترامب وكيم جونغ أون في سنغافورة الأسبوع المقبل.

سبأ [08/يونيو/2018]سبأ