محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء موسع بالحديدة يناقش دور قطاع التعليم الفني في مواجهة العدوان







ناقش لقاء موسع لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة الحديدة، اليوم ، دور القطاع في تعزيز عوامل الصمود في مواجهة العدوان السعوي الأميركي .



وفي اللقاء أكد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي ، أهمية التوعية بتعزيز وحدة الصف في مواجهة مخططات العدوان ومراميه لاضعاف الجبهة الداخلية .



ودعا الحوالي ممثلي قطاع التعليم الفني ومسئولي المؤسسات المجتمعية إلى إستشعار المسئولية تجاه الوضع الذي تعيشه المحافظة وعدم السماح لضعاف النفوس بنشر الشائعات المغرضة بالوطن امنه واستقراره.



وأشار الحوالي إلى أن الأبطال من الجيش واللجان الشعبية يؤكدون في كل يوم عظمة الإنسان اليمني الذي يرفض الذل والإمتهان من خلال الانتصارات التي يحققها في مختلف جبهات القتال.



وأشار المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبدالعزيز الحاج ومدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني حسن هديش ونائب مدير عام مكتب الاوقاف والارشاد فيصل الهطفي إلى أهمية اللقاء في تفعيل الجوانب الاجتماعية في مواجهة العدوان.



وأكدوا ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات للتصدي للعملاء والخونة ، والاستمرار في التحرك الجاد لرفد الجبهات بالرجال والسلاح .

سبأ [08/يونيو/2018] الحديدة - سبأ:سبأ