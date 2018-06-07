رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المنتخب الوطني يتراجع تسعة مراكز في تصنيف الفيفا لشهر يونيو صنعاء - سبأ:







تراجع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تسعة مراكز في التصنيف العالمي للمنتخبات لشهر يونيو الجاري الصادر اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).



وحل المنتخب الوطني في المركز 133 عالمياً في التصنيف الجديد بعد أن كان في المركز 124 في تصنيف شهر مايو الماضي.



يأتي تراجع منتخب اليمن الأول لكرة القدم تسعة مراكز دفعة واحدة بسبب عدم خوضه أي مباراة دولية منذ أواخر مارس الماضي.



وكان المنتخب الوطني قفز في التصنيف العالمي لشهر أبريل الماضي خمسة مركزاً ليحل في المرتبة 125 عقب فوزه على منتخب النيبال في 27 مارس الماضي وتأهله إلى نهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه منذ تحقيق الوحدة اليمنية المباركة، وذلك بعد أن كان في المركز 140 عالمياً في التصنيف الصادر بداية مارس.



وعلى المستوى العالمي حافظ المنتخب الألماني على صدارة التنصيف المنتخبات حين ظل في مركزه الأول في تصنيف يونيو الجاري وهو آخر تصنيف صادر قبل انطلاق نهائيات كأس العالم التي تحتضنها روسيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو القادم.



ولم تشهد السبعة المراكز الأولى عالمياً أي تغييرات فإلى جانب احتفاظ المنتخب الألماني بالصدارة العالمية، ظل المنتخب البرازيلي في المركز الثاني وبلجيكا ثالثاً، يليهما كلا من البرتغال، الأرجنتين، سويسرا، وفرنسا على الترتيب، فيما تقدمت بولندا مرتبتين لتحل بالمركز الثامن وظلت تشيلي تاسعاً وتراجعت إسبانيا مرتبتين لتحل في المركز العاشر عالمياً.



على الصعيد العربي تراجع المنتخب التونسي سبعة مراكز ليحل في المرتبة 21 عالمياً بعدما كان في المركز 14 بتصنيف مايو الماضي، ورغم تراجعه إلا أنه ظل في صدارة المنتخبات العربية، تلاه على المستوى العربي المنتخب المغربي الذي تقدم مرتبة واحدة للمركز 41 عالمياً.



واستمر المنتخب المصري في احتلاله المركز الثالث عربياً بعدما تقدم مرتبة واحدة ليحل بالمركز 45 عالمياً، فيما تراجع المنتخب الجزائري مركزين ليحل في المركز 66، والرابع عربياً يليه خامساً منتخب السعودية الذي احتفظ بترتيبه السابق 67 عالمياً.



وتقدم المنتخب السوري ثلاثة مراتب ليحتل المركز 73 عالمياً والسادس عربياً، ثم الإمارات التي تقدمت 4 مراتب مستقرة في المركز 77 عالمياً، تلتها لبنان متقدمة 3 مراتب لتحتل المركز 79، فيما تقدمت عمان ثلاثة مراتب إلى المركز 84.

سبأ [08/يونيو/2018]سبأ