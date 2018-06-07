باكستان تؤكد ان الحوار هو الحل الامثل لحل الخلافات مع الهند

إسلام آباد-سبأ:







أكدت باكستان مجددا اليوم أن الحوار واستئناف عملية السلام الشامل هو الحل الأمثل والوحيد لحل جميع الخلافات العالقة مع الهند .







وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل في الإيجاز الصحفي الأسبوعي أن بلاده قدمت عدة مبادرات لتطبيع العلاقات مع الهند واستئناف عملية السلام الشامل .







واضاف إن باكستان لا تحمل نوايا عدوانية ضد أي بلد، ولكنها ليست غافلة عن التطورات الراهنة في المنطقة، وأن قواتها المسلحة قادرة على ردع أي عدوان .







وأكد عزم باكستان مواصلة معارضة بناء الهند سد مائي على أحد الأنهار المشتركة بين البلدين ، وأنها راجعت البنك الدولي لإقناع الهند بالالتزام باتفاقية تقاسم مياه الأنهار المشتركة بين البلدين الموقعة في عام 1960م بضمان البنك الدولي .

[07/يونيو/2018]سبأ