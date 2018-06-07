[07/يونيو/2018]
صنعاء - سبأ:
تفقد أمين العاصمة حمود محمد عباد، اليوم مستوى حركة السير في عدد من الشوارع والتقاطعات الرئيسية والجولات المرورية في أوقات الذروة بمديريات الأمانة.
واطلع أمين العاصمة، خلال نزوله الميداني ومعه وكيل الأمانة المساعد المهندس عبدالكريم الحوثي، على أحوال رجال المرور ومدى تواجدهم في مواقعهم وتنظيم حركة السير في الشوارع والجولات والتقاطعات الرئيسية والمزدحمة.
وأشاد بدور رجال المرور وجهودهم في تنظيم حركة وخطوط السير بالشوارع والتقاطعات والجولات في مختلف بمديريات الأمانة خاصة في شهر رمضان.
ووجه عباد مرور أمانة العاصمة بمضاعفة الجهود لتسهيل حركة المرور في شوارع وجولات الأمانة خاصة أثناء الذروة التي تزداد فيها الحوادث جراء السرعة الزائدة .
وحث رجال المرور المرابطين على الاستمرار في أداء واجبهم وتواجدهم، بما يسهم في تخفيف حركة الازدحام المروري.
ودعا أمين العاصمة، المواطنين والسائقين إلى التعاون مع رجال المرور والالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية بما من شأنه التغلب على الاختناقات المرورية التي تعيق سير المركبات وحركة السيارات .
سبأ