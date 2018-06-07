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آخر تحديث: الجمعة، 08 - يونيو - 2018 الساعة 12:42:14ص
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  اقتصاد
البنك الدولي يوافق على منح الصين قرض بمبلغ 600 مليون دولار
[07/يونيو/2018]
بكين - سبأ:



وافق البنك الدولي اليوم على منح الصين ثلاثة قروض بقيمة 600 مليون دولار أمريكي لتحسين إدارة الموارد المائية في الصين.

وذكر البنك، في بيان له، أنه سيتم استخدام القروض المعتمدة لتحسين إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي والإدارة المتكاملة للتلوث وخزانات المياه في مقاطعات /تشجيانغ وجيانغشي ولياونينغ/.

وسيتم منح قرض قيمته 150 مليون دولار لمشروع الموارد المائية وحماية البيئة لبحيرة /تشيانداو/ وحوض نهر /شينآن/ في مقاطعة /تشجيانغ/.. فيما يخصص القرض الثاني بقيمة 200 مليون دولار لمشروع متكامل لإمداد المياه وإدارة المياه العادمة في المناطق الريفية والحضرية في مقاطعة /جيانغشي/، والذي سيستفيد منه حوالي 2.26 مليون شخص في سبع محافظات.

وستحصل مقاطعة /لياونينغ/ على قرض بقيمة 250 مليون دولار لمشروع توفير مياه آمنة ومستدامة للمناطق الحضرية لصالح 5.69 مليون شخص في خمس مدن.

سبأ
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