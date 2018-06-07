محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية بإب تؤكد أهمية الإرتقاء بوعي الأمة ضد أعدائها إب - سبأ:







نظمت بمحافظة إب أمسية رمضانية بعنوان " الإرتقاء بوعي الأمة في إطار التكليف والمسؤولية" .



وفي الأمسية التي شارك فيها نخبة من العلماء والخطباء بمديريات المربع الغربي للمحافظة .. أشار وكيلا المحافظة عبدالواحد المروعي وحارث المليكي إلى أهمية العودة الصادقة إلى كتاب الله باعتباره الدستور والمنهج وفيه النجاة للأمة وتبيان أعدائها ومخططاتهم .



وأوضحا أن ما يحدث لليمن من عدوان تجاوز كل القيم والأخلاق وصلت حد اغتيال كثير من العلماء والخطباء في المحافظات الجنوبية، يؤكد تنفيذ تحالف العدوان لأجندة أعداء الأمة .



ودعا المروعي والمليكي الخطباء والعلماء إلى استشعار المسؤولية أمام الله من خلال رسالة المنبر التوعوية للمجتمع بمخططات العدوان ومآربها الساعية السيطرة على الوطن ونهب خيراته وثرواته .



فيما أشار عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد إلى أن واقع الشعب اليمني جراء المؤامرات التي تحاك ضده من أعداء الإسلام وواجب العلماء والخطباء والدعاة في توعية وتبصير المجتمع بهذه المخططات.



واستعرض المعاناة والأوضاع التي تعيشها المناطق المحتلة والتي تعد دليل وشاهد على بشاعة المخطط الذي يريده آل سعود ونهيان في اليمن .. مؤكدا أن العدوان يستخدم المرتزقة ويزج بهم في أتون الفتنة والاقتتال .



بدوره أشار عضو مجلس قيادة حزب السلم السلفي محمد عز الدين إلى الأوضاع التي تعيشها المحافظات الصامدة في واجهة العدوان والتعايش بين فئات المجتمع على إختلاف توجهاتهم.



وقال " نجد في هذه الأمسية علماء وخطباء من تيارات ومذاهب مختلفة في صورة تعكس مدى التعايش والانسجام والتلاحم والأخوة ".



في حين أكد مدير مكتب الأوقاف عبد اللطيف المعلمي أهمية هذه الأمسيات لتعزيز التلاحم وتفعيل دور رسالة المنبر بما يخدم المجتمع ويواكب الأحداث الراهنة .



ولفت إلى ضرورة أن يكون للمنبر دور ايجابي في لم الصف وجمع الكلمة خاصة إزاء ما يتعرض لها الوطن من عدوان غاشم.

سبأ [07/يونيو/2018]سبأ