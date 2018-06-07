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آخر تحديث: الجمعة، 08 - يونيو - 2018 الساعة 12:42:14ص
السيد عبد الملك الحوثي يدعو للحضور المشرف في فعاليات يوم القدس العالمي
دعا قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي جماهير الشعب اليمني إلى الحضور المشرف والكبير في صنعاء والحديدة غدا الجمعة ومختلف الفعاليات في المحافظات إحياء ليوم القدس العالمي، للتعبير عن حرية وأصالة ومبدئية الشعب اليمني ووفائه لقضايا أمته الكبرى.
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يُحاصر المصلى القبلي
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك، وحاصرت المصلى القبلي، وذلك تزامنًا مع سماح شرطة الاحتلال لعشرات المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
إستقرار أسعار الذهب عند 1293 دولار للاوقية
إستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين عند 1293 دولار للاوقية في الوقت الذي أضعفت فيه المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم تأثير توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.
المنتخب الوطني يتراجع تسعة مراكز في تصنيف الفيفا لشهر يونيو
تراجع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تسعة مراكز في التصنيف العالمي للمنتخبات لشهر يونيو الجاري الصادر اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
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  رياضة
الاسباني نادال يصعد للدور قبل النهائي في بطولة فرنسا للتنس
[07/يونيو/2018]
باريس - سبأ:



تأهل اللاعب الاسباني رفائيل نادال للدور قبل النهائي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بتغلبه 4-6 و6-3 و6-2 و6-2 على نظيره الارجنتيني دييجو شوارتزمان في مباراة تأجلت بسبب الأمطار اليوم.

ورغم خسارة نادال أول مجموعة في البطولة منذ عام 2015 لكن هذه العثرة لم تمنع الفائز باللقب عشر مرات من التأهل للدور قبل النهائي أمام شوارتزمان إلى فوز بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة ليحجز مقعده في الدور قبل النهائي ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس/ رولان جاروس/.

ومن المقرر أن يلتقي نادال يوم غدا الجمعة في الدور قبل النهائي من البطولة مع الفائز من مباراة دور الثمانية التي تجمع بين الكرواتي مارين سيليتش والأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو.

سبأ
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