رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاسباني نادال يصعد للدور قبل النهائي في بطولة فرنسا للتنس باريس - سبأ:





تأهل اللاعب الاسباني رفائيل نادال للدور قبل النهائي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بتغلبه 4-6 و6-3 و6-2 و6-2 على نظيره الارجنتيني دييجو شوارتزمان في مباراة تأجلت بسبب الأمطار اليوم.



ورغم خسارة نادال أول مجموعة في البطولة منذ عام 2015 لكن هذه العثرة لم تمنع الفائز باللقب عشر مرات من التأهل للدور قبل النهائي أمام شوارتزمان إلى فوز بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة ليحجز مقعده في الدور قبل النهائي ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس/ رولان جاروس/.



ومن المقرر أن يلتقي نادال يوم غدا الجمعة في الدور قبل النهائي من البطولة مع الفائز من مباراة دور الثمانية التي تجمع بين الكرواتي مارين سيليتش والأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو.

سبأ [07/يونيو/2018]سبأ