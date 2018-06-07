[07/يونيو/2018]
الحديدة - سبأ:
بدأت بمحافظة الحديدة اليوم أعمال الترميم وصيانة لعدد من شوارع المدينة والتي تأتي في إطار مشروع الرئيس الشهيد صالح علي الصماد " يد تحمي .. ويد تبني ".
وأوضح مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة المهندس صالح حميد أن مشروع إعادة تأهيل وترميم عدد من شوارع المحافظة الذي دشنه محافظ حسن احمد الهيج خلال الأيام الماضية تنفذه المؤسسة العامة للطرق والجسور بإشراف مكتب الأشغال بالمحافظة وتمويل صندوق صيانة الطرق بتكلفة 250 مليون ريال.
وأشار إلى أن عملية الترميم لشوارع المحافظة سبقها أعمال صيانة استهدفت 13 الف متر مربع.
سبأ