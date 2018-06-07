ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 08 - يونيو - 2018 الساعة 12:42:14ص
السيد عبد الملك الحوثي يدعو للحضور المشرف في فعاليات يوم القدس العالمي
دعا قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي جماهير الشعب اليمني إلى الحضور المشرف والكبير في صنعاء والحديدة غدا الجمعة ومختلف الفعاليات في المحافظات إحياء ليوم القدس العالمي، للتعبير عن حرية وأصالة ومبدئية الشعب اليمني ووفائه لقضايا أمته الكبرى.
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يُحاصر المصلى القبلي
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك، وحاصرت المصلى القبلي، وذلك تزامنًا مع سماح شرطة الاحتلال لعشرات المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
إستقرار أسعار الذهب عند 1293 دولار للاوقية
إستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين عند 1293 دولار للاوقية في الوقت الذي أضعفت فيه المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم تأثير توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.
المنتخب الوطني يتراجع تسعة مراكز في تصنيف الفيفا لشهر يونيو
تراجع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تسعة مراكز في التصنيف العالمي للمنتخبات لشهر يونيو الجاري الصادر اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
آخر الأخبار:
أمسية رمضانية تناقش الأوضاع في المحافظات الجنوبية
أمسيات في مذيخرة والعدين والحزم بإب لإحياء ذكرى إستشهاد الإمام علي
ترامب يؤكد ان القمة مع زعيم كوريا الشمالية في موعدها
لقاء موسع بالحديدة يناقش دور قطاع التعليم الفني في مواجهة العدوان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
تراجع طلبات اعانة البطالة الامريكية على غير المتوقع
[07/يونيو/2018]
واشنطن-سبأ:



تراجع عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة على غير المتوقع الأسبوع الماضي مما يشير إلى مزيد من التحسن في سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم إن طلبات الإعانة الجديدة انخفضت ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 222 ألفا للأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو . وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر ألفي طلب فوق المعلن من قبل.

كان اقتصاديون توقعوا زيادة الطلبات إلى 225 ألف طلب الأسبوع الماضي.

وزاد متوسط أربعة أسابيع، الذي يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل، 2750 طلبا إلى 222 ألفا و500 طلب الأسبوع الماضي.

ويبدو أن سوق العمل قد بلغت حد التوظيف الكامل أو قريبا منه. وزادت الوظائف غير الزراعية 223 ألف وظيفة في مايو بينما انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في 18 عاما عند 3.8 بالمئة.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
البنك الدولي يوافق على منح الصين قرض بمبلغ 600 مليون دولار
أسعار الذهب ترتفع مع صعود اليورو مقابل الدولار
المفوضية الأوروبية تصادق على فرض رسوم إضافية على المنتجات الأمريكية
اليورو يرتفع لأعلى مستوى في 10 أيام بعد تصريحات المركزي الأوروبي
ارتفاع أسعار النفط في ظل مخاوف بشأن صادرات النفط الفنزويلية
أسعار الذهب ترتفع مع انخفاض الدولار
الذهب يرتفع مع هبوط الدولار من أعلى مستوى في نحو 6 أشهر
إستقرار أسعار الذهب عند 1293 دولار للاوقية
تراجع أسعار النفط
كندا تشتكي لمنظمة التجارة العالمية الرسوم الامريكية على واردات الصلب والألمنيوم
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 14 غارة على محمية برع بالحديدة
[07/يونيو/2018]
طيران العدوان يستهدف منازل ومزارع المواطنين في عدة محافظات
[07/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية سحار بصعدة
[06/يونيو/2018]
طيران العدوان يستهدف بغارة منزل مواطن بمديرية عبس بحجة
[06/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على محافظة الحديدة
[06/يونيو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by