اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تراجع طلبات اعانة البطالة الامريكية على غير المتوقع واشنطن-سبأ:







تراجع عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة على غير المتوقع الأسبوع الماضي مما يشير إلى مزيد من التحسن في سوق العمل.



وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم إن طلبات الإعانة الجديدة انخفضت ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 222 ألفا للأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو . وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر ألفي طلب فوق المعلن من قبل.



كان اقتصاديون توقعوا زيادة الطلبات إلى 225 ألف طلب الأسبوع الماضي.



وزاد متوسط أربعة أسابيع، الذي يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل، 2750 طلبا إلى 222 ألفا و500 طلب الأسبوع الماضي.



ويبدو أن سوق العمل قد بلغت حد التوظيف الكامل أو قريبا منه. وزادت الوظائف غير الزراعية 223 ألف وظيفة في مايو بينما انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في 18 عاما عند 3.8 بالمئة.

سبأ [07/يونيو/2018]سبأ