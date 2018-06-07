عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الاسرائيلي اعتقل 605 فلسطينيين خلال الشهر الماضي القدس المحتلة-سبأ:







أفادت احصائية فلسطينية بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال شهر مايو الماضي 605 فلسطينيين، من بينهم 94 طفلا، و9 نساء.



وأفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينية وحقوق الإنسان في ورقة حقائق شهرية أصدرتها أمس، بأن سلطات الاحتلال اعتقلت الشهر الماضي 197 مواطنا من مدينة القدس، و104 من محافظة رام الله والبيرة، و70 آخرين من محافظة الخليل، و33 من محافظة جنين، و44 من محافظة بيت لحم، فيما اعتقلت 48 مواطنا من محافظة نابلس، و15 من محافظة طولكرم، و32 مواطنا من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال 5 مواطنين، فيما اعتقلت 20 من محافظة سلفيت، و8 من محافظة أريحا، و29 من قطاع غزة.



وأضافت أنه في سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال 83 أمر اعتقال إداري، من بينها 36 أمرا جديدا، وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 6000 أسير، منهم 54 امرأة، بينهن 6 فتيات قاصرات، فيما بلغ عدد الأطفال في سجون الاحتلال نحو 350 طفلا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 430 معتقلا.

سبأ [07/يونيو/2018]سبأ