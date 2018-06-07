عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العثور على حطام طائرة كينية مفقودة كانت تؤمن رحلة داخلية نيروبي - سبأ:





اعلنت السلطات الكينية اليوم انها عثرت على حطام طائرة ركاب صغيرة كانت قد اختفت من على شاشات الرادار في وقت متأخر أمس وذلك أثناء قيامها برحلة داخلية متجهة إلى العاصمة نيروبي.



وفقدت الطائرة التي تشغلها شركة "فلاي ساكس" الكينية، وهي من طراز "سيسنا كارافان"، الاتصال بأبراج التحكم قبل دقائق من الموعد المحدد لهبوطها في مطار جومو كينياتا الدولي، حيث كانت تقوم برحلة من كيتالي، وهي بلدة زراعية تقع في غرب كينيا .



وقال الأمين العام لوزارة النقل الكينية بول مارينجا، إن فرق البحث الجوي رصدت حطام الطائرة ذات المحرك الواحد، والتي كانت تقل ثمانية ركاب إضافة إلى الطيار ومساعده على جرف عند قمة جبل أبيردار رانج في وسط كينيا، مشيرا إلى أن حطام الطائرة رصد على منطقة غابات كثيفة على الجبل تم إرسال فريق بري من المتخصصين العسكريين في عمليات الإنقاذ الجبلية إلى الموقع.



ولم تذكر أي معلومة عن مصير ركاب الطائرة أو سبب تحطمها، فيما أظهرت صور أذاعتها محطات الأخبار التلفزيونية الكينية الطائرة وقد تحطمت تماما عند ارتطامها بالأرض.

سبأ [07/يونيو/2018]سبأ