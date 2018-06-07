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آخر تحديث: الجمعة، 08 - يونيو - 2018 الساعة 12:42:14ص
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توزيع 200سلة غذائية لأسر الجالية الفلسطينية بمناسبة يوم القدس
[07/يونيو/2018]
صنعاء - سبأ:



وزعت مؤسسة بنيان التنموية بالتعاون مع مؤسسة الغوث الخيرية اليوم 200سلة غذائية لأسر الجالية الفلسطينية في أمانة العاصمة ، صنعاء ، عمران و ذمار .



وخلال التوزيع أكد ضابط توزيع السلال الغذائية بمؤسسة بنيان التنموية وليد المترب أن توزيع هذه السلال التي يستفيد منها 200 أسرة من ابناء الجالية الفلسطينية المتواجدين في اليمن ياتي تزامنا مع الاحتفاء بيوم القدس .



و أشار إلى حرص مؤسسة بنيان على توزيع هذه السلال للتعبير عن تقديرها لأسر الجالية الفلسطينية الذين يشاركو الشعب اليمني صموده في مواجهة العدوان .



ولفت إلى أن اهتمام مؤسسة بنيان بأبناء الجالية الفلسطينية يأتي لتغافل المنظمات الإغاثية تجاههم و عدم الاهتمام بهم أو دعمهم .

سبأ
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