مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يُحاصر المصلى القبلي اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك، وحاصرت المصلى القبلي، وذلك تزامنًا مع سماح شرطة الاحتلال لعشرات المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.