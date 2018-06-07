[07/يونيو/2018]
الجوف - سبأ :
أدان مكتب الإعلام بمحافظة الجوف استهداف مرتزقة العدوان السعودي لمصور قناة المسيرة أحمد حسن حمطان والذي أصيب خلال أدائه لواجبه الإعلامي في مديرية المتون.
وأكد مدير مكتب الإعلام بالمحافظة إبراهيم جعدار لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن استهداف العدوان ومرتزقته لإعلاميي محافظة الجوف لن يثنيهم عن أداء مهامهم في كشف جرائم العدوان ومرتزقته ونقل الحقيقة مهما كانت التحديات.
وأشار إلى أن استهداف العدوان للإعلام والإعلاميين جريمة تتنافى مع كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.
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