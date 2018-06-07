مدير مكتب القائد الأعلى ومدير الدائرة المالية يزورون الجرحى بالمستشفى العسكري

صنعاء - سبأ :

أطلع مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء عبدالعزيز سداد ومدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع العميد علي المطري اليوم، على أحوال جرحى الجيش واللجان الشعبية في المستشفى العسكري بصنعاء.



وخلال الزيارة أشادا بالملاحم البطولية التي سطرها الجرحى في ميادين العزة والكرامة في مواجهة الغزاة المعتدين دفاعا عن الوطن والشعب.



وأوضح اللواء سداد والعميد المطري أن تضحيات الجرحى محل إعزاز الشعب اليمني والأجيال المتعاقبة التي ستضل تتذكر مأثرهم البطولية.. مشيرين إلى أن الشعب اليمني ماض في معركة العزة والكرامة مهما كانت التضحيات.



فيما عبر الجرحى عن امتنانهم للقيادة السياسية والعسكرية على هذه الزيارات التي تؤكد اهتمامها بالجرحى الذين قدموا دمائهم في سبيل الوطن والشعب.. مؤكدين العودة إلى جبهات الشرف والبطولة حال تماثلهم للشفاء.

[07/يونيو/2018]سبـأ