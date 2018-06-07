محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية بحريب القراميش إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي مأرب - سبأ :

نظم أبناء مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب اليوم أمسية رمضانية إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه.



وألقيت في الأمسية التي حضرها قيادات في السلطة المحلية ومشائخ وأعيان كلمات وقصائد شعرية أكدت في مجملها على أهمية إستلهام العبر والدروس من سيرة الإمام علي عليه السلام وحياته الحافلة بالجهاد والتضحية.



وتطرقت الكلمات إلى ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان سعودي امريكي غاشم يهدف إلى كسر إرادته وإخضاعة للاطماع الامريكية الصهيونية.



وأكد المشاركون في الأمسية استعدادهم لرفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحرير اليمن من دنس الغزاة والمحتلين.

سب سبـأ [07/يونيو/2018]سب سبـأ