محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصدر عسكري: استمرار العمليات العسكرية وفق استراتيجية وخطة مواكبة للتطورات صنعاء - سبأ :

أكد مصدر عسكري في وزارة الدفاع استمرار العمليات العسكرية النوعية في جبهة الساحل والجبهات الأخرى وفق استراتيجية وخطة عسكرية مواكبة للتطورات في كل جبهة .



وأشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية أفشلوا محاولة تقدم لقوى العدوان بتجاه تمركزات الجيش واللجان شرق حيس ومصرع وإصابة العديد من القوة التي حاولت التسلل.



ولفت المصدر إلى أنه تم استهداف قوات العدو بقذائف الهاون محققة إصابات مباشرة ما أدى إلى فرار القوة المهاجمة خلال أقل من ساعة بالإضافة إلى قنص أحد المرتزقة في مدرسة القعقاع بحيس.



وفي جبهة صرواح نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية تكتيكية أسفرت عن السيطرة على مواقع العدو في جبل صياد ومصرع وإصابة عدد من قوات العدو وتدمير عتاد.



وأكد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة تكتيكة على مواقع العدو في تبة الراصد وتبه القناص بالأشقري بجبهة صرواح.



وبين المصدر أن العملية أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من عناصر العدو ومرتزقته والوصول إلى مواقع الاستحكام وتلغيمها بالإضافة إلى تدمير مدرعة للعدو في جبهة صرواح بعبوة ناسفة ومصرع طاقمها.

سبـأ [07/يونيو/2018]سبـأ