محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأجهزة الأمنية تقبض على اثنين من أخطر عناصر العدوان بالحديدة الحديدة - سبأ :

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة القبض على اثنين من أخطر عملاء العدوان الذين جندهم في الرصد ورفع الإحداثيات.





وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المضبوطين تورطا في رفع عدد من الإحداثيات لطيران العدوان عن مزارع ومنازل المواطنين في مديرية الجراحي.



وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت بعد عملية رصد ومتابعة وتحري من كشفهم والقبض عليهم بعملية أمنية ناجحة .



وبحسب المصدر فإن المجرم الأول المدعو صخر سليمان إبراهيم من مديرية الجراحي، اعترف أن المرتزق المدعو محمد علي محمد منصر، اتصل به وطلب منه الرفع بإحداثيات تواجد الجيش واللجان الشعبية.



كما اعترف أنه رفع بثلاث أماكن وتم استهدافها من قبل طيران العدوان وهي المجمع الحكومي بالمخا والثاني سوق والثالث شيول بإحدى المزارع بالجراحي.



وبين المصدر أن المجرم الثاني المدعو صالح محمد النهاري من مديرية الجراحي اعتراف أنه تلقى اتصال من المرتزق المدعو عبدالكريم عيدروس وطلب منه الرفع بأهداف لطيران العدوان.



ولفت المصدر إلى أن المرتزق النهاري اعترف أنه رفع بمزرعتين تم قصفهما من قبل طيران العدوان بالإضافة إلى رفع أهداف أخرى عن أماكن على الطريق العام ومنزل أحد الأطباء الأجانب في المنطقة.



وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تتحفظ على المذكورين تمهيدا لإحالتهم للجهات المختصة لينالوا جزائهم الرادع.

سبـأ [07/يونيو/2018]سبـأ