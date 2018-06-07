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آخر تحديث: الخميس، 07 - يونيو - 2018 الساعة 09:21:25م
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مؤسسة الشعب توزع 310 سلة غذائية في منطقة ضبوة بأمانة العاصمة
[07/يونيو/2018]
صنعاء - سبأ :

واصلت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية مشروع توزيع السلة الغذائية للعام 2018 م بدعم من شركة يمن موبايل للهاتف النقال.



حيث استهدفت المؤسسة اليوم 310 أسرة من النازحين والأسر الفقيرة بمنطقة ضبوة مديرية السبعين بأمانة العاصمة.

وأوضح مدير الإغاثة بمؤسسة الشعب محمد الجعدي أن منطقة ضبوة التي استهدفتها المؤسسة اليوم يأتي في إطار أهداف المؤسسة في التكافل الاجتماعي وخاصة أن منطقة ضبوة تعد من مناطق الأطراف التي يكثر فيها الأسر الفقيرة والنازحة والمتضررة من العدوان.

ولفت إلى المشروع يستهدف توزيع ألف و45 سلة على الأسر الفقيرة والمتضررة من العدوان في مديريات السبعين، معين، شعوب، الصافية والوحدة.

سبـأ
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