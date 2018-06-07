محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وإصابة عشرات المرتزقة وتدمير 13 آلية بمديرية خب والشعف بالجوف الجوف - سبأ :

لقي العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم اليوم ودمرت 13 آلية عسكرية لهم في عمليات متفرقة بمديرية خب والشعف بالجوف.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد كبير من المرتزقة في مواجهات واسعة في صبرين والجروف بالخليفين وتدمير ثمان آليات.



كما أكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بينهم قيادات خلال عملية استدراج لهم في المهاشمة بمديرية خب والشعف.



ولفت المصدر إلى تدمير خمس آليات بصواريخ موجهة وعبوات ناسفة خلال العملية في المهاشمة بمديرية خب والشعف.

سبـأ [07/يونيو/2018]سبـأ