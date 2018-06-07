محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قافلة دعم للجيش واللجان من أسرتي الشهيدين السقاف وشرف الدين بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

سيرت أسرتي الشهيدين شرف مطهر السقاف ومحمد علي شرف الدين من مديرية الوحدة بأمانة العاصمة اليوم، قافلة غذائية ومالية دعماً للجيش واللجان الشعبية بجبهة الساحل تحت عنوان " قافلة القدس " .



وخلال تسيير القافلة التي حضرها مستشار أمين العاصمة محمد أحمد الحوثي والوجهاء والعقال والشخصيات الاجتماعية بالمديرية وعدد من أفراد أسرتي الشهيدين، أوضح عبدالله الظرافي أن القافلة تأتي تزامناً مع أربعينية الشهيد الرئيس الصماد ورفاقه.. مشيدا بمبادرة أسرتي الشهيدين السقاف وشرف الدين في تسيير قافلة القدس لجبهات الساحل.



فيما أكدت كلمة أسرتي الشهيدين أن هذه القافلة لن تكون الأخيرة وإنما سيستمر البذل والعطاء حتي تحرير تراب الوطن من دنس الغزاة المحتلين.



بدورهم أكد أبناء مديرية الوحدة الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال.. مجددين التأكيد على أن جرائم العدوان لن تزيد الشعب اليمني إلا أصرار وتلاحما وتماسكاً للتصدي للعدوان وإفشال مخططاته.



خلال تسيير القافلة دعا بيان أبناء الشعب اليمني إلى مواصلة الثبات والصمود في مواجهة العدوان ورفد الجبهات دعماً لأبطال الجيش واللجان الشعبية .



كما دعا إلى الحشد المشرف في فعالية يوم القدس العالمي التي ستقام بالعاصمة صنعاء للتأكيد على أن فلسطين والقدس هي القضية الأولى والمحورية للشعب اليمني .





سبـأ [07/يونيو/2018]سبـأ