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نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات يزور مؤسسة الرحمة ويطلع على أنشطتها الخيرية
[07/يونيو/2018]
صنعاء - سبأ :

زار نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود عبدالقادر الجنيد اليوم، مؤسسة الرحمة للتنمية الإنسانية بصنعاء، وطلع على أنشطتها وبرامجها الخيرية.


واستمع نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات من رئيسة المؤسسة رقية الحجري إلى شرح حول الخدمات التي تقدمها المؤسسة في هذه المرحلة، والاحتياجات اللازمة لتطوير وتحسين أداء المؤسسة للعناية بالأيتام واليتيمات وتأهيلهم علمياً ومعرفياً.

وأوضح الجنيد أن عمل مؤسسة الرحمة وغيرها من المؤسسات التي تهتم برعاية الأيتام والطفولة، محل تقدير لدى حكومة الإنقاذ الوطني، وستحظى بالدعم والاهتمام، وكذا مساعدتها في تطوير برامج الرعاية بما يسهم في استفادة شرائح مهمة من المجتمع من خدماتها.

وأكد أن الجهود الإنسانية التي تبذلها مؤسسة الرحمة في رعاية وإيواء وتأهيل الأيتام والخدمات الجليلة التي تقدمها في هذا الجانب رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن حالياً، لها عظيم الأثر في التخفيف من معاناة اليتيمات والأيتام وتنشئتهم التنشئة الصحيحة بما يجعل منهم مساهمين في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

ودعا الميسورين ورجال المال إلى دعم جهود المؤسسة وبرامجها، واعتبار ما يقدمونه من دعم مالي وعيني هو الفوز والربح والاستثمار الحقيق عند الله تعالى.

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات قد تفقد عدد من أقسام ومرافق المؤسسة، منها قسم التدريب والتأهيل ومشغل الخياطة والصالة الرياضية ومدرسة وروضة المؤسسة.. مشيداً بجهود قيادة المؤسسة والمربيات والمدربات والطاقم الإداري للمؤسسة، في جعل هذه المؤسسة أنموذجاً للعمل الخيري الإنساني.

سبـأ
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