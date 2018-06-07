محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل جمعية التحرير تدشن توزيع 500 سلة غذائية بمديرية التحرير بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

دشن وكيل أمانة العاصمة لشؤون السلطة المحلية عبدالطيف العمري اليوم توزيع 500 سلة غذائية بمدرية التحرير، بدعم من جمعية التحرير التنموية.



ويأتي مشروع السلة الغذائية في إطار حملة الشهيد الصماد الإغاثية التي تنفذها الجمعية وتستهدف أكثر من ألفي أسرة من الأسر المحتاجة والفقيرة والمتضررة بالإضافة إلى أسر الشهداء والأسر الأشد فقراً.



في التدشين حضره عضو المجلس بأمانة العاصمة طه الهمداني أوضح رئيس جمعية التحرير عصام عبدالله الحلالي، أن توزيع السلال الغذائية يأتي ضمن تدخلات الجمعية الهادفة لتخفيف معاناة أسر الشهداء والجرحى والأسر المحتاجة والنازحة والمتضررة بأمانة العاصمة.



ودعا المنظمات الإنسانية والإغاثية ورجال المال والأعمال إلى توسيع المشاريع الخيرية لمساعدة المحتاجين بأمانة العاصمة خاصة وانها تستقبل نازحين كل يوم من مختلف المحافظات.



فيما أكد المدير التنفيذي للجمعية فؤاد عقلان أن الجمعية تعمل على دعم ثلاثة مطابخ خيرية في مديرية التحرير تقدم وجبات جاهزة لنحو 900 أسرة يومياً بالإضافة إلى دعم مطابخ لتقديم وجبات للمحتاجين طوال العام .. لافتاً إلى أن الجمعية ستقوم خلال الأيام القادمة بتوزيع كسوة العيد وجعالة العيد لعدد من الأسر المستهدفة بمديرية التحرير.

سبـأ [07/يونيو/2018]سبـأ