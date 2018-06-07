وزير المياه والبيئة يتفقد موقع تواجد المبيدات المنتهية في منطقة الجراف بصنعاء

صنعاء - سبأ :

تفقد وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير صباح اليوم منطقة الجراف بعد تلقي الوزارة بلاغا من أهالي حي الجراف الغربي حارة بير البلسة عن وجود كمية من المبيدات الخطيرة المنتهية تم رميها من قبل مجهولين بعد منتصف الليل وسط المنطقة.



وأطلع المهندس الوزير على كميات المبيدات المنتشرة بشكل عشوائي في مساحة واسعة وسط الحي بحضور قوات الأمن وأهالي المنطقة اللذين طالبوا الجهات المعنية التحري عن المتسببين وإحالتهم للمحاكمة .



وقد وجه وزير المياه والبيئة بتشكيل لجنة من المتخصصين في الهيئة العامة لحماية البيئة بسرعة التحقيق في هذا الموضوع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المنطقة للوصول إلى مصدر ومنشأ تلك المبيدات والشركات الموردة والرفع بذلك لإحالة الملف للنائب العام.



وأشار المهندس الوزير إلى أن رمي المبيدات المنتهية بهذا الشكل العبثي يتسبب وبشكل مباشر في تلوث البيئة العامة ويلحق أضرار صحية بالغة الخطورة بالمواطنين مثل السرطانات وتشوه الأجنة .. مؤكدا أن هذا عمل تخريبي لا يقل عن العدوان لأنه يمس حياة المواطنين.



كما أكد أن وزارة المياه والبيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة والري ستعملان على التحري عن منشأ هذه المبيدات بالتنسيق مع السلطات المعنية وصولا إلى ضبط الجناة.



رافقه خلال الزيارة وكيل الوزارة عبدالله الهادي والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عبدالملك الغزالي وفريق من المتخصصين في الشأن البيئي.

[07/يونيو/2018]سبـأ