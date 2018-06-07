محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عملية نوعية أسفرت عن تطهير أغلب مديرية المتون بالجوف صنعاء - سبأ :

تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم من تطهير أغلب مديرية المتون بمحافظة الجوف في عملية نوعية من عمق المديرية وحتى أطرافها .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية على ثلاث مسارات تكتيكية لتطهير مديرية المتون من قوات الغزو والاحتلال والمرتزقة.



وأشار المصدر إلى أن المسار الأول اقتحم قرية العبيد بعد تطويقها أمس وصولا إلى استكمال إخراج قوات العدو منها وتأمينها، فيما تمثل المسار الثاني من وسط مدينة المتون باقتحام تمركزات العدو في بيوت القاضي وبيوت عبدالله الأشرف وتأمينها بالكامل.



وبين المصدر أن المسار الثالث من اتجاه مزارع الورش والسيطرة على مواقع المرتزقة في حزمة ال داوود.



وأشار المصدر إلى أن قوات نوعية من الجيش واللجان الشعبية تمكنت من كسر قوات العدو والتغلب على كثافة النيران والغطاء الجوي الذي حاول العدو إنقاذ قواته التي تحتل المديرية.



وأكد المصدر سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف العدو واغتنام عتاد حربي متنوع خلال العملية النوعية.. لافتا إلى أن العدو حاول من خلال زحفين كبيرين أستعاده المواقع المتقدمة التي تحكم بها أبطال الجيش واللجان الشعبية تحت غطاء جوي كثيف لكن دون جدوى.



ولفت المصدر إلى أن العدو تكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في جبهة صبرين والخليفين عند محاولته الزحف على مواقع الجيش واللجان الشعبية في العرم بصبرين والجروف بالخليفين وتم تدمير 13 آلية بعتادها الحربي المتطور ومصرع القيادي المرتزق وجه الخير هضبان جراء استهداف عربته بصاروخ موجه.

سبـأ [07/يونيو/2018]سبـأ