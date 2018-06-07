محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزيرا الأشغال والثقافة يضعان إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد الصماد صنعاء - سبأ :

زار وزيرا الأشغال العامة والطرق غالب مطلق والثقافة عبدالله الكبسي، اليوم ضريح الشهيد الرئيس صالح الصماد ورفاقه في ميدان السبعين بأمانة العاصمة .



وخلال الزيارة قام الوزيران بوضع أكليل من الزهور على الضريح وقراءة الفاتحة على روح الشهيد الصماد ورفاقه الذين ارتقت أرواحهم إلى بارئها اثر استهداف طيران العدوان السعودي الغادر والجبان، لموكب الشهيد الصماد بمحافظة الحديدة.



ونوه مطلق والكبسي بالإنجازات التي حققها الرئيس الصماد، خلال قيادته للبلاد وحتى استشهاده وإقدامه وشجاعته في مواجهة الأخطار وتحديه للمعتدين بزياراته الميدانية المتواصلة للمرابطين في مختلف الجبهات وصولا إلى ما وراء الحدود.



وأكدا أن شجاعته واستبساله وتفانيه في خدمة وطنه وشعبه ستظل خالدة في ذاكرة ووجدان الشعب اليمني .. وابتهلا إلى المولى العلي القدير أن يسكن الشهيد الصماد ورفاقه وكافة شهداء الوطن فسيح جناته.

سبـأ [07/يونيو/2018]سبـأ