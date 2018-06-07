محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير المياه والبيئة يتفقد سير العمل الميداني في الحملة البيئية لمكافحة الكوليرا صنعاء - سبأ :

تفقد وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير اليوم سير العمل الميداني في الحملة البيئية لمكافحة الكوليرا التي تنفذها الوزارة لمدة نصف شهر بالتنسيق مع وزارة الزراعة وأمانة العاصمة .





تستهدف الحملة التي تستمر حتى العاشر من يونيو الجاري ست مديريات كمرحلة أولى بأمانة العاصمة تشمل بني الحارث، الثورة، معين، السبعين، التحرير والوحدة .



واطلع المهندس الوزير على مستوى أداء فرق الرش الموزعة على المواقع المستهدفة في المستنقعات ومواقع تجمع القمامة.



واستمع خلال زيارته لمديريتي التحرير والوحدة، لعدد من العاملين والفرق المنتشرة في مواقع الرش الذين قدموا شرح عن طبيعة العمل الميداني والجهود المبذولة وما تم إنجازه خلال الأيام المنصرمة من الحملة والمواقع التي تم رشها بالرش الضبابي والرذاذي وكذا الرش بالكلور.



وأشاروا إلى أن الترتيب والإعداد الجيد لهذه الحملة كان لهما الأثر الكبير في وصول الفرق إلى المواقع المستهدفة.



فيما قدم مدير الحملة ماجد الرفاعي لوزير المياه والبيئة شرحا مفصلا عن سير العمل ومستوى الأداء ونسبة ما تم إنجازه من أعمال الرش للمستنقعات وأماكن تجمع القمامة في المديريات الست.. مشيرا إلى أن إجمالي عدد المستنقعات التي تم استهدافها حتى أمس 232 مستنقع، في حين بلغ عدد المواقع المستهدفة لتجمعات القمامة ألف و320 موقع.



كما استمع المهندس نبيل الوزير إلى تقرير عن مستوى أداء فرق التوعية المنتشرة في المديريات المستهدفة.. حيث بلغ عدد الأحياء التي استهدفتها فرق التوعية حتى أمس الأربعاء 82 حي، وتم عقد 658 لقاءا مجتمعيا، وتوزيع 21الف و750 بروشور و82 لافته خلال أيام الحملة.



وقد أشاد وزير المياه والبيئة بالجهود المبذولة وما تم إنجازه من أعمال الرش خلال الأيام المنصرمة من الحملة.. مؤكدا حرص الوزارة على استكمال المرحلة الثانية بأمانة العاصمة ثم بقية المحافظات.



ولفت المهندس الوزير إلى أن الهدف من الحملة يتمثل في الحفاظ على البيئة العامة لسكان العاصمة صنعاء وهو ما يتطلب العمل على تعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة العامة.



وحث الفرق على بذل المزيد من الجهود ومضاعفة مستوى الأداء بما من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة من الحملة.



رافقه وكيل وزارة المياه عبدالله الهادي وعدد من المسئولين في الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها .

سبـأ [07/يونيو/2018]سبـأ