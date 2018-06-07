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الأرصاد: أجواء غائمة على عدد من محافظات الجمهورية
[07/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:



توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الأجواء غائمة جزئياً على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 القادمة .

وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخه منها أن الأجواء في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية ستكون غائمة جزئياً أثناء الليل والصباح الباكر .

كما ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة أثناء النهار مع سحب ركامية ممطرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من المرتفعات الغربية وامتدادها إلى الهضاب والصحاري الداخلية .

وأشار إلى أن الأجواء ستكون غائمة جزئياً مع أمطار متفرقة على السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية منها , وستكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة وسرعتها تتراوح من 8 إلى 16 عقدة .

وفي السواحل الغربية ستكون الأجواء غائمة والرياح جنوبية غربية وسرعتها من 10 إلى 20 عقدة ، وهطول أمطار على المرتفعات الجبلية لمحافظة الحديدة .

وحسب المركز ستكون الأجواء في ارخبيل سقطرى غائمة جزئياً والرياح جنوبية غربية سرعتها تتراوح من 20 إلى 45 عقدة ، في حين ستكون غائمة جزئيا مع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الصحراوية ، والرياح شمالية غربية وسرعتها 15 عقدة .

ودعا المركز المواطنين القاطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية الشرقية والغربية إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء هطول الأمطار الرعدية .

وحذر الصيادين ومرتادي البحر من ارتفاع الموج واضطراب البحر في أرخبيل سقطرى.

ولفت المركز إلى أن أمطاراً رعدية متفاوتة الشدة هطلت أمس على محافظات تعز ، إب ، البيضاء و حجة .

سبأ
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