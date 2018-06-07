محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اللقاء المشترك يدعو جماهير الشعب للاحتشاد إحياء ليوم القدس العالمي







دعت أحزاب اللقاء المشترك جماهير الشعب اليمني بمختلف أطيافه إلى الاحتشاد الكبير غداً الجمعة لإحياء يوم القدس العالمي.



وأشارت أحزاب اللقاء المشترك في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إلى أن يوم القدس العالمي، يوم تجتمع فيه الأمة العربية والإسلامية على موقف واحد مفاده أن القدس عربية وعاصمة أبدية لفلسطين وأن الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال.



وأكد البيان أن القدس لم ولن تكون عاصمة لكيان الاحتلال الذي استفاد من مشاكل المنطقة وعمالة الأنظمة الخليجية وعلى رأسها النظامين السعودي والإماراتي.



وأهابت أحزاب اللقاء المشترك بأحرار العالم وكل قواه الحية والمؤثرة، التضامن مع فلسطين أرضاً وشعباً ومقدسات

سبأ [07/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:سبأ