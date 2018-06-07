محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام الفعاليات الرمضانية بمديرية الحوك بالحديدة الحديدة ـ سبأ:

اختتمت مديرية الحوك بمحافظة الحديدة فعالياتها الرمضانية التي استمرت خلال أيام شهر رمضان المبارك .



وفي الفعالية الختامية التي تزامنت مع ذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه ، أشاد وكيلا المحافظة عبد الرحمن الجماعي وعبد الجبار أحمد محمد بتفاعل قيادة وأبناء المديرية وصمودهم في مواجهة العدوان الغاشم .



فيما أكد وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات علي السقاف أن صنعاء وقبائلها ستكون مع أبناء تهامة للدفاع عن الساحل الغربي .



وكان مدير عام مديرية الحوك علي هندي رحب بالمشاركين في الفعالية من أمانة العاصمة وغيرها من المحافظات والذين هبوا لدعم إخوانهم في محافظة الحديدة في مواجهة قوى العدوان ، مشيداً بالانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في ميادين الشرف والبطولة..



كما ألقى الشيخ هشام ردمان كلمة عن قبائل محافظة صنعاء والأمانة أكد الاستمرار في رفد جبهة الساحل بالمال والرجال لردع العدوان ودحره عن كامل الأراضي اليمنية .

سبأ [07/يونيو/2018]سبأ