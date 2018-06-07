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  رياضة
المنتخب الروسي الأضعف من بين منتخبات المونديال
[07/يونيو/2018]
برلين - سبأ:

أصبح المنتخب الروسي الأول لكرة القدم أقل المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي تقام خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو، من حيث التصنيف حيث تراجع أربعة مراكز في التصنيف الجديد الصادر من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) اليوم الخميس.


وتراجع المنتخب الروسي أربعة مراكز دفعة واحدة ليهبط من المركز 66 إلى المركز 70 ليصبح خلف المنتخب السعودي، الذي يواجهه في المباراة الافتتاحية للمونديال، والذي يحتل المركز 67 ويبدأ المنتخب الألماني حملة الدفاع عن لقبه، وهو المصنف الأول، متفوقا على المنتخبين البرازيلي والبلجيكي.

سبأ
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