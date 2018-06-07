ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 07 - يونيو - 2018 الساعة 04:02:08م
انتصارات كبيرة للجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدو ومرتزقته
حقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات كبيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية في مواجهاته مع العدو ومرتزقته دفاعاً عن الوطن وسيادته وأمنه واستقلاله .
زاخاروفا: روسيا تعرض أسلحتها لمنع تكرار ما جرى في القرن الماضي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا تقوم بعرض أسلحتها وقدراتها العسكرية للعالم لمنع حدوث ما حدث خلال القرن العشرين وتطمين رعاياها بتأمين حمايتهم.
إستقرار أسعار الذهب عند 1293 دولار للاوقية
إستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين عند 1293 دولار للاوقية في الوقت الذي أضعفت فيه المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم تأثير توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.
مايو يبلغ نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد الغني بفوزه على الشهيد الصماد
تأهل فريق 22 مايو إلى نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم والتي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بدعم مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده الصناعية والتجارية.
آخر الأخبار:
اختتام الفعاليات الرمضانية بمديرية الحوك بالحديدة
المنتخب الروسي الأضعف من بين منتخبات المونديال
المجلس النرويجي للاجئين يدعو للتحقيق في غارات حي حدة بصنعاء
طيران العدوان يشن 14 غارة على محمية برع بالحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
المجلس النرويجي للاجئين يدعو للتحقيق في غارات حي حدة بصنعاء
[07/يونيو/2018]
صنعاء - سبأ:

دعا المجلس النرويجي للاجئين قوات التحالف بقيادة السعودية للتحقيق وتقديم الرواية الكاملة والعامة عن الغارات التى استهدفت حي حدة بالعاصمة صنعاء وأدت إلى تدمير دار الضيافة التابع للمجلس .


وقال المدير الإقليمي للمجلس النرويجي للاجئين لشرق إفريقيا واليمن لنايجل تريكس في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه " يظهر هذا الهجوم أن استخدام الأسلحة القوية في المناطق المأهولة بالسكان يضع المدنيين في خطر ويجب على التحالف الامتناع عن القيام بذلك " .

وذكر أن الهجوم أدى إلى إصابة سبعة مدنيين بينهم أربعة أطفال وتدمير عدة منازل، بما في ذلك دار ضيافة التابع للمجلس يستضيف موظفي المنظمة ، مشيراً إلى أن قوة الانفجار تسببت في تكسير الجدران وتفجير نوافذ الدار الذي يقع على بعد أقل من 100 متر من موقع الارتطام

ولفت البيان إلى أن المجلس النرويجي للاجئين قام بتزويد جميع الأطراف بما فيها التحالف الذي تقوده السعودية ، بالمعلومات والإحداثيات المتعلقة بعملياته من أجل ضمان سلامة موظفيه .

وأعرب المدير الإقليمي للمجلس عن قلقه تجاه الغارة الجوية التي سقطت بالقرب من منشآته.

ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وضع حد فوري للهجمات العشوائية والهجمات المتعمدة على المدنيين أو البنية التحتية المدنية واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب وتقليل الإصابات بين المدنيين.

سبأ
  المزيد من (محلي)
اختتام الفعاليات الرمضانية بمديرية الحوك بالحديدة
طيران العدوان يشن 14 غارة على محمية برع بالحديدة
ورشة عمل لمناقشة استراتيجية منظمة كير العالمية بالمحويت
أمسيتان في ريمة إحياء لذكری استشهاد الإمام علي
انتصارات كبيرة للجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدو ومرتزقته
مكتب صناعة صنعاء يضبط كميات من السكر المتحجر
اختتام حملة التحصين البيطرية بمحافظة تعز
أمسية رمضانية لتربويي عزلة الأهجر بالمحويت
طيران العدوان يستهدف منازل ومزارع المواطنين في عدة محافظات
أمسية رمضانية بأمانة العاصمة في ذكرى استشهاد الأمام علي

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 14 غارة على محمية برع بالحديدة
[07/يونيو/2018]
طيران العدوان يستهدف منازل ومزارع المواطنين في عدة محافظات
[07/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية سحار بصعدة
[06/يونيو/2018]
طيران العدوان يستهدف بغارة منزل مواطن بمديرية عبس بحجة
[06/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على محافظة الحديدة
[06/يونيو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by