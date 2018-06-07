محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ورشة عمل لمناقشة استراتيجية منظمة كير العالمية بالمحويت المحويت - سبأ:

عقدت بمحافظة المحويت اليوم ورشة عمل حول استراتيجية منظمة كير العالمية للأعوام 2018 – 2020 م نظمها مكتب كير بالتعاون مع قيادة المحافظة ومكتب التخطيط والتعاون الدولي .



استعرضت الورشة محددات وأطر الاستراتجية وأولوية البرامج والأنشطة وجوانب التدخلات المستقبلية في مجالات الصحة والمياه والمرأة والطفل وتحسين سبل العيش والزراعة .



و تطرقت إلی جوانب التمويل والدعم لمناقشة التدخلات المحددة في الأطر العامة التي تتضمنها الاستراتيجية ووفقاً للاحتياجات الملائمة لحجم التمويل لتنفيذها خلال الفترة المحددة لها.



وفي الافتتاح بحضور أمين عام المجلس المحلي الدكتور علي الزيكم ، أكد محافظ المحويت فيصل أحمد حيدر تعاون السلطة المحلية بالمحافظة مع المنظمة وتسهيل مهامها وتذليل أي صعوبات تواجهها لتنفيذ استراتيجيتها بالمحافظة .



وأشار إلی احتياج المحافظة لتنفيذ مشاريع إنسانية طارئة في مجالات الغذاء والمياه والصرف الصحي والإصحاح البيئي والتعليم والزراعة خاصة في ظل التداعيات الكارثية التي تسبب فيها العدوان والحصار والتي أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية .



بدورهما أشار ممثلا منظمة كير بشری الدخينة وجميل المغدري إلى أن المصفوفة النهائية التي ستحتويها الاستراتيجية ستكون بناء علی احتياجات المحافظة ومن خلال إشراك قيادتها في استعراض ومناقشة الأنشطة لتحديد أولويات المشاريع المستقبلية ضمن البرنامج الزمني لإستراتيجية المنظمة.



فيما قدم مدراء عموم المكاتب التنفيذية مقترحات وآراء وتصورات حول الاحتياجات الضرورية والطارئة للمواطنين بالمحافظة .



حضر الورشة مدراء عموم مكاتب التخطيط والصحة ومؤسسة المياه ومياه الريف والتربية والتعليم الفني والزراعة والهيئة الوطنية وصندوق التحسين والشؤون الاجتماعية والعمل.

سبأ [07/يونيو/2018]سبأ