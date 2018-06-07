ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 07 - يونيو - 2018 الساعة 04:02:08م
انتصارات كبيرة للجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدو ومرتزقته
حقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات كبيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية في مواجهاته مع العدو ومرتزقته دفاعاً عن الوطن وسيادته وأمنه واستقلاله .
زاخاروفا: روسيا تعرض أسلحتها لمنع تكرار ما جرى في القرن الماضي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا تقوم بعرض أسلحتها وقدراتها العسكرية للعالم لمنع حدوث ما حدث خلال القرن العشرين وتطمين رعاياها بتأمين حمايتهم.
إستقرار أسعار الذهب عند 1293 دولار للاوقية
إستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين عند 1293 دولار للاوقية في الوقت الذي أضعفت فيه المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم تأثير توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.
مايو يبلغ نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد الغني بفوزه على الشهيد الصماد
تأهل فريق 22 مايو إلى نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم والتي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بدعم مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده الصناعية والتجارية.
آخر الأخبار:
اختتام الفعاليات الرمضانية بمديرية الحوك بالحديدة
المنتخب الروسي الأضعف من بين منتخبات المونديال
المجلس النرويجي للاجئين يدعو للتحقيق في غارات حي حدة بصنعاء
طيران العدوان يشن 14 غارة على محمية برع بالحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
ورشة عمل لمناقشة استراتيجية منظمة كير العالمية بالمحويت
[07/يونيو/2018]
المحويت - سبأ:

عقدت بمحافظة المحويت اليوم ورشة عمل حول استراتيجية منظمة كير العالمية للأعوام 2018 – 2020 م نظمها مكتب كير بالتعاون مع قيادة المحافظة ومكتب التخطيط والتعاون الدولي .


استعرضت الورشة محددات وأطر الاستراتجية وأولوية البرامج والأنشطة وجوانب التدخلات المستقبلية في مجالات الصحة والمياه والمرأة والطفل وتحسين سبل العيش والزراعة .

و تطرقت إلی جوانب التمويل والدعم لمناقشة التدخلات المحددة في الأطر العامة التي تتضمنها الاستراتيجية ووفقاً للاحتياجات الملائمة لحجم التمويل لتنفيذها خلال الفترة المحددة لها.

وفي الافتتاح بحضور أمين عام المجلس المحلي الدكتور علي الزيكم ، أكد محافظ المحويت فيصل أحمد حيدر تعاون السلطة المحلية بالمحافظة مع المنظمة وتسهيل مهامها وتذليل أي صعوبات تواجهها لتنفيذ استراتيجيتها بالمحافظة .

وأشار إلی احتياج المحافظة لتنفيذ مشاريع إنسانية طارئة في مجالات الغذاء والمياه والصرف الصحي والإصحاح البيئي والتعليم والزراعة خاصة في ظل التداعيات الكارثية التي تسبب فيها العدوان والحصار والتي أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية .

بدورهما أشار ممثلا منظمة كير بشری الدخينة وجميل المغدري إلى أن المصفوفة النهائية التي ستحتويها الاستراتيجية ستكون بناء علی احتياجات المحافظة ومن خلال إشراك قيادتها في استعراض ومناقشة الأنشطة لتحديد أولويات المشاريع المستقبلية ضمن البرنامج الزمني لإستراتيجية المنظمة.

فيما قدم مدراء عموم المكاتب التنفيذية مقترحات وآراء وتصورات حول الاحتياجات الضرورية والطارئة للمواطنين بالمحافظة .

حضر الورشة مدراء عموم مكاتب التخطيط والصحة ومؤسسة المياه ومياه الريف والتربية والتعليم الفني والزراعة والهيئة الوطنية وصندوق التحسين والشؤون الاجتماعية والعمل.

سبأ
  المزيد من (محلي)
اختتام الفعاليات الرمضانية بمديرية الحوك بالحديدة
المجلس النرويجي للاجئين يدعو للتحقيق في غارات حي حدة بصنعاء
طيران العدوان يشن 14 غارة على محمية برع بالحديدة
أمسيتان في ريمة إحياء لذكری استشهاد الإمام علي
انتصارات كبيرة للجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدو ومرتزقته
مكتب صناعة صنعاء يضبط كميات من السكر المتحجر
اختتام حملة التحصين البيطرية بمحافظة تعز
أمسية رمضانية لتربويي عزلة الأهجر بالمحويت
طيران العدوان يستهدف منازل ومزارع المواطنين في عدة محافظات
أمسية رمضانية بأمانة العاصمة في ذكرى استشهاد الأمام علي

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 14 غارة على محمية برع بالحديدة
[07/يونيو/2018]
طيران العدوان يستهدف منازل ومزارع المواطنين في عدة محافظات
[07/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية سحار بصعدة
[06/يونيو/2018]
طيران العدوان يستهدف بغارة منزل مواطن بمديرية عبس بحجة
[06/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على محافظة الحديدة
[06/يونيو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by