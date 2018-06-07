واشنطن تجلي دبلوماسييها في الصين بعد ظهور أعراض مرضية عليهم

واشنطن - سبأ:

أجلت الولايات المتحدة عددًا من موظفيها من الصين بعد أن أظهرت فحوص طبية أنهم ربما يعانون من أعراض مشابهة لتلك التي ظهرت العام الماضي على دبلوماسيين أمريكيين عاملين في كوبا.



وتم نشر فريق طبي لفحص موظفي الحكومة الأمريكية وعائلاتهم بعد أن عانى موظف من "حادث طبي" في مدينة قوانجتشو بجنوب الصين .



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر" نتيجة لعملية الفحص حتى الآن ، أرسلت الإدارة عددا من الأفراد لإجراء مزيد من التقييم الشامل للأعراض التي ظهرت عليهم والحصول على نتائجها في الولايات المتحدة ".



وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق أمس أنه تم إجلاء شخصين على الأقل " بعد سماع أصوات ضوضاء غريبة في الصين " فيما قال وزير الخارجية مايك بومبيو الثلاثاء الماضي إنه تم تشكيل فريق خاص للتحقيق في "الحوادث الصحية غير المفسرة".



وأضاف بومبيو في بيان له " لم يتم بعد تحديد الطبيعة الدقيقة للإصابات التي لحقت بالموظفين المتضررين وما إذا كانت هناك قضية مشتركة لكل الحالات".



جدير بالذكر أنه شكا 24 من الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين في كوبا العام الماضي من أعراض تتمثل في ارتجاج أو إصابات دماغية طفيفة" .

[07/يونيو/2018]سبأ