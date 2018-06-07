محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسيتان في ريمة إحياء لذكری استشهاد الإمام علي ريمة - سبأ:

نظم أبناء منطقة المخلاف بمديرية مزهر ومنطقة بني الضبيبي بمديرية الجبين محافظة ريمة أمسيتين رمضانيتين إحياء لذكری استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه .



وفي الأمسيتين أشار وكيل المحافظة محمد الوسد والمشرف العام بالمحافظة يحيى المؤيدي إلى أهمية استلهام الدروس من سيرة الإمام علي كرم الله وجهه والتمسك بالنهج الذي سار عليه .



ودعا الوسد والمؤيدي إلى التحشيد للجبهات ورفدها بالمال والرجال دفاعا عن الوطن وعزته وكرامته والنفير لجبهة الساحل الغربي لمواجهة المخططات الأمريكية .



كما حثا على المشاركة الفاعلة في اليوم العالمي للقدس.



فيما أكد المشاركون استعدادهم للتوجه إلى جبهات الشرف والبطولة وخصوصاً جبهة الساحل الغربي للدفاع عن الوطن وتحريره من الغزاة والمحتلين ، مشيدين بالانتصارات والملاحم البطولية التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات .



حضر الأمسيتين عدد من القيادات المحلية والتنفيذية والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة .

سبأ [07/يونيو/2018]سبأ