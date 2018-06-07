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آخر تحديث: الخميس، 07 - يونيو - 2018 الساعة 02:28:16م
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  رياضة
بلجيكا تقسو على مصر ودياً قبل المونديال
[07/يونيو/2018]
بروكسيل – سبأ:

تلقى منتخب مصر هزيمة مريرة أمام مضيفه البلجيكي بثلاثية دون رد مساء امس على ملعب "الملك بودوان" بمدينة بروكسيل، في تجربة ودية قبل خوض منافسات بطولة كأس العالم 2018.


وسجل ثلاثية بلجيكا روميلو لوكاكو، وإيدين هازارد، ومروان فيلايني في الدقائق 27، و38، و92 على التوالي.

وواصل منتخب مصر أداءه الهزيل في آخر تجربة ودية قبل افتتاح مشواره بالمونديال يوم 15 يونيو الجاري أمام أوروجواي، بينما قدم منتخب بلجيكا عرضاً مميزاً في الشوط الأول، واطمأن على بدلاءه في الشوط الثاني ببراعة.

سبأ
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