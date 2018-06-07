بلجيكا تقسو على مصر ودياً قبل المونديال

بروكسيل – سبأ:

تلقى منتخب مصر هزيمة مريرة أمام مضيفه البلجيكي بثلاثية دون رد مساء امس على ملعب "الملك بودوان" بمدينة بروكسيل، في تجربة ودية قبل خوض منافسات بطولة كأس العالم 2018.



وسجل ثلاثية بلجيكا روميلو لوكاكو، وإيدين هازارد، ومروان فيلايني في الدقائق 27، و38، و92 على التوالي.



وواصل منتخب مصر أداءه الهزيل في آخر تجربة ودية قبل افتتاح مشواره بالمونديال يوم 15 يونيو الجاري أمام أوروجواي، بينما قدم منتخب بلجيكا عرضاً مميزاً في الشوط الأول، واطمأن على بدلاءه في الشوط الثاني ببراعة.

[07/يونيو/2018]سبأ