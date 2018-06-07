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آخر تحديث: الخميس، 07 - يونيو - 2018 الساعة 02:28:16م
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  عربي ودولي
إصابة ثمانية فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس
[07/يونيو/2018]
القدس المحتلة - سبأ:

أصيب ثمانية فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس في الضفة الغربية.


وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت أنحاء متفرقة من مدينة نابلس واطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط على الفلسطينيين الذين تصدوا لها ما أدى إلى إصابة ثمانية منهم إصابة أحدهم خطيرة.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

في غضون ذلك اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 11 فلسطينيا خلال اقتحامها مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وكان شاب فلسطيني استشهد أمس برصاص قوات الاحتلال شمال غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية فيما اعتقلت قوات الاحتلال خلال اليومين الماضيين 13 شابا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

سبأ
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