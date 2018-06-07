محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انتصارات كبيرة للجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدو ومرتزقته محافظات ـ سبأ:

حقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات كبيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية في مواجهاته مع العدو ومرتزقته دفاعاً عن الوطن وسيادته وأمنه واستقلاله .



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة شرق الجاح في الساحل الغربي أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم واغتنام ثلاث آليات عسكرية .



واستهدفت صاروخية الجيش واللجان الشعبية تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي بصاروخي زلزال1 محققة إصابات مباشرة ، كما تم تدمير آلية عسكرية تحمل رشاش عيار (12-7) بقذيفة آر بي جي ومصرع من كانوا على متنها .



وأكد المصدر انكسار زحف للغزاة والمرتزقة على منطقة الفازة الساحلية جنوب الحديدة ترافق معه إسناد جوي لطيران العدوان بكل أنواعه دون تحقيق أي تقدم ومصرع العديد من الغزاة وإعطاب مدرعة .



وأشار المصدر إلى قنص ستة من الغزاة والمرتزقة في مناطق متفرقة من جبهة الساحل الغربي ، و تدمير مدرعة إماراتية جنوب منطقة الفازة الساحلية بصاروخ موجه ومصرع طاقمها .



ولفت المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً لمرتزقة الجيش السعودي على منطقة أضيق قبالة منفذ الخضراء ، و مصرع وجرح أعداد منهم إثر تفجير حقل ألغام بهم خلال الزحف الفاشل الذي سانده الطيران الحربي بغارتين .



ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون إثر دك المدفعية لتجمعاتهم في تبتي القيادة والرملية وفي الجمارك قبالة منفذ الخضراء .



وفي محافظة تعز تمكن الجيش واللجان الشعبية من كسر زحفين للمرتزقة باتجاه تبيشعة والعنين في جبل حبشي وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم ولاذ من تبقى بالفرار دون إحراز أي تقدم ، في حين تم تدمير آلية عسكرية تابعة للمرتزقة في مديرية الوازعية ومصرع من كانوا على متنها .



وأوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في الحزمة بمديرية المتون محافظة الجوف وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم .

سبأ [07/يونيو/2018]سبأ